دراسة: إذا كنت كثير النسيان تناول القهوة

أظهرت دراسة يابانية جديدة أن مادة موجودة في القهوة تساعد في تحسين الذاكرة مع تقدم العمر، وفقا لنشر موقع Neuroscience News.

وأجرى باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية دراسة على فئران المختبر لفهم تأثير الترغونلين TG، المكون القلوي النباتي الموجود في القهوة، على الذاكرة والتعلم المكاني.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية GeroScience، أن تناول TG لمدة 30 يوما أدى إلى تحسين كبير في أداء الفئران في اختبار متاهة موريس المائية.

وأشار الباحثون إلى أن الفئران التي تناولت TG كانت لديها إطلاق أفضل للناقل العصبي وتظهر “التهاب عصبي أقل”، وهو أمر يرتبط بشيخوخة القدرات العقلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاكتشاف ينضاف إلى سلسلة طويلة من الدراسات التي تشير إلى فوائد شرب القهوة على الصحة العامة وتحسين الذاكرة.

وتشمل الأبحاث السابقة اكتشاف مادة أخرى في القهوة تسمى phenylindanes التي تثبط تراكم بروتينات سامة في الدماغ، وأخرى تربط بين شرب القهوة وتقليل خطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية.