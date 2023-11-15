عائلة “العندليب” تقاضي ذوي “سندريلا”

أعلنت عائلة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن رفع دعزى قضائية ضد عائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن يروجون لما أسمته العائلة “شائعة الزواج العرفي”.

وأصدرت عائلة حافظ بيانا تستنكر فيه الترويج لشائعة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، معتبرة أن من قاموا بهذا هدفهم “النيل من المطرب الراحل ومن سمعته”، بحسب وسائل إعلام عربية.

وأكد الفنان محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد الحليم، على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لهذه الشائعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف في البيان أن أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تهيب بالصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بضرورة تحري الدقة بشأن ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت على لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني.

وشددت العائلة على، أن هذه الحملة الممنهجة هدفها النيل من عبد الحليم والإضرار بسمعته، كما إنها تؤثر على أفراد عائلته، لذا قررت العائلة إتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أشقاء الفنانة سعاد حسني، متهمة إياهم بالترويج لهذه الشائعات.