إليك 10 أطعمة ومشروبات خارقة لصحة الأسنان والفم

تنتشر التوصيات بشكل شائع حول تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز صحة البشرة والشعر، ولكن نادرا ما يتم التركيز على صحة الأسنان بنفس القدر.

ومن أجل تعزيز الوعي حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، قدمت صحيفة Times of India قائمة تضم عشرة أطعمة ومشروبات مذهلة يمكن أن تكون مفيدة جدا لصحة الأسنان. إليكم هذه القائمة:

1. الماء: الماء هو المنقذ عندما يتعلق الأمر بالعناية بصحة الفم، حيث يساعد على إنتاج اللعاب والحفاظ على نظافة الفم والوقاية من الجفاف.

2. منتجات الألبان: منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن الرائب تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والفوسفور، مما يعزز تقوية مينا الأسنان.

3. الجزر: الجزر غنية بفيتامين A الذي يساهم في تقوية الأسنان والحفاظ على صحة مينا الأسنان.

4. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات قادرة على منع نمو بكتيريا الفم وتقليل رائحة الفم الكريهة، مما يعزز صحة الفم والأسنان.

5. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ وأوراق الخس، حيث تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساهم في صحة اللثة والأسنان.

6. الكيوي: الكيوي غني بفيتامين C، وهو مفيد لصحة اللثة ومكافحة رائحة الفم الكريهة.

7. اللوز: اللوز يحتوي على الكالسيوم الذي يعزز تقوية مينا الأسنان ويقلل من تراكم الجير.

8. البصل: البصل الخام قادر على قتل البكتيريا الضارة في الفم، على الرغم من تأثيره على رائحة الفم.

9. الفراولة: تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يمكن أن يساهم في تبييض الأسنان بشكل طبيعي.

10. التفاح: ثمار التفاح أو عصير التفاح تساهم في نظافة اللثة والأسنان، وتثار بعض النقاشات حول قدرتها على إزالة طبقات الجير على مينا الأسنان.

بالاهتمام بتضمين هذه الأطعمة والمشروبات في نظامك الغذائي، يمكنك المساهمة في الحفاظ على صحة جيدة لأسنانك وفمك.