(بالصور) تعرف على الصقر الحوّام طويل الأرجل (باشوو) في إقليم كوردستان

يقول ناشط بيئي، إن إقليم كوردستان يضم أربعة أنواع من الصقور المعروفة باللغة الكوردية بـ (شمقاڕ، باشوو، داڵەکەرخۆر، سیسارک)، والتي تأقلمت بشكل جيد مع المناطق الجبلية في الإقليم، ويعد الصقر الحوَّام طويل الأرجل (باشوو) أحد أبرز هذه الأنواع.

بالصدد، قال ساير دري، الناشط البيئي والمصور المعروف في كوردستان والعالم لـ (باسنيوز): «إن إقليم كوردستان يضم أربعة أنواع من صقور الحوام المفترسة، وقد تكيفت بشكل جيد مع المناطق الجبلية في الإقليم، من بينها (الحوّام طويل الأرجل) واسمه العلمي (Buteo rufinus)، وهو حيوان مفترس يعيش في أجزاء من أوراسيا وشمال أفريقيا وجنوب شرق أوروبا وشرق أفريقيا وشمال شبه الجزيرة الهندية».

وأضاف: «يتراوح طول صقر الحوّام طويل الأرجل (باشوو) عادة بين 50 و66 سم، ويبلغ عرض جناحيه 112 إلى 163 سم، فيما يبلغ متوسط ​​وزن الأنثى 1.3 كغ وهي أضخم من الذكر، ويزن الذكر عادة حوالي 1.1 كغ».