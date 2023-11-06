بعد معاناة مع المرض.. وفاة أطول رجل في العالم

توفي المقيم في السعودية العملاق الباكستاني غلام شبير الشهير الملقب بـ “أطول رجل في العالم”، بعد معاناة مع المرض، في مدينة جدة.

وكان “العملاق الباكستاني” يعاني من أمراض في القلب، أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية قبل أن توافيه المنية أمس الأحد.

يشار إلى أن “غلام ” كان مولعاً بالسعودية، حيث ذكر الرجل الأربعيني في وقت سابق أن المملكة أجمل دولة زارها في حياته من بين 42 دولة عربية وأجنبية، كما أكد أنه وجد فيها راحته بسبب الحرمين الشريفين”.

وهو من هواة كرة القدم، ويتابع الدوري السعودي بشغف، كما أنه التقى عددًا من القادة والحكام.

ولد شبير، في باكستان عام 1980م، وعد أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وقد سجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس.

إذ بلغ طوله 2.55 سم، ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز.

ما دفع الآلاف من محبية خلال الساعات الماضية إلى مشاركة آخر فيديو له من المستشفى قبل أن توافيه المنية.

وأعرب الكثيرون علة مواقع التواصل عن حزنهم لرحيله.