رعب في قمرة القيادة.. مساعد طيار يهدد بإطلاق النار على قائد الطائرة

في 22 أغسطس 2022 وقع حادث غريب على متن طائرة شركة دلتا إيرلاينز وهي الرحلة، التي لم تعلن السلطات الأمريكية عن وجهتها حتى اليوم.



كان مساعد الطيار، جوناثان دان يقود الطائرة عندما أصيب أحد الركاب بنوبة قلبية. أراد القائد تحويل الطائرة إلى أقرب مطار، لكن مساعد الطيار رفض، بل إنه هدد بقتل قائد الطائرة إذا تم تحويل الطائرة.

استطاع قائد الطائرة أخيرًا السيطرة على الوضع بعد أن هدده مساعده عدة مرات بأنه سيطلق النار عليه، وقام بتحويل الطائرة إلى مطار في ولاية جورجيا، وتم نقل الراكب المصاب إلى المستشفى وتم علاجه لينجو من الموت، وفق ما ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية.

تم القبض على مساعد الطيار ووجهت إليه تهم التهديد بالقتل أمام هيئة محلفين في ولاية يوتا. وتشمل لائحة الاتهام المكونة من صفحتين اتهامات لمساعد الطيار، دان، “بالاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة وترهيبه واستخدام سلاح خطير في الهجوم على أحد أفراد الطاقم”، حسبما نشر موقع ايه بي سي نيوز.

الجدير بالذكر أن “دان” وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية وعضو في برنامج أمن فيدرالي خاص تابع لإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) ويسمح له بحمل سلاح في قمرة الطائرة في الرحلات الداخلية بالولايات المتحدة وذلك بهدف حماية الطائرة والركاب من محاولات الاختطاف، وفق ما ذكر موقع سي بي اس نيوز.

وفقاً للائحة الاتهام، فقد نشأ الخلاف لأن القبطان أراد الهبوط في أقرب مطار متاح بسبب الحالة الطبية الطارئة لأحد الركاب، وهو إجراء شائع في مجال الطيران. لكن الضابط الأول دان – مساعد الطيار – أخرج سلاحه، ووجهه إلى القبطان وقال إنه سيطلق النار عليه إذا قرر تحويل الرحلة، معتقداً أنها محاولة لاختطاف الطائرة.

A former Delta Airlines pilot has been indicted for allegedly threatening to shoot his co-pilot with a gun mid-flight last year. Jonathan J. Dunn was allowed to carry a firearm through the TSA’s Federal Flight Deck Officer program. @GioBenitez has details. https://t.co/F4fdZAvt3k pic.twitter.com/XnTexkthoK

— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 2, 2023