البرازيل.. أول لقاح مبتكر ضد الإدمان في العالم

أعلن علماء في البرازيل عن تطوير لقاح جديد ضد الإدمان مثل الكوكايين ومشتقاته القوية، وأظهر اللقاح التجريبي المسمى “Calixcoca”، الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، استجابة مناعية تمنع الكوكايين من الوصول إلى الدماغ، على أمل أن يساعد في علاج الإدمان.

وقال الطبيب النفسي، فريدريكو غارسيا، منسق الفريق الذي طور العلاج في جامعة Minas Gerais الفيدرالية، إنه “إذا حصل العلاج على موافقة الجهات التنظيمية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج إدمان الكوكايين باستخدام لقاح”.

وحصل المشروع على الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي – 500 ألف يورو (530 ألف دولار) – في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية، برعاية شركة الأدوية Eurofarma.

ويعمل اللقاح عن طريق تحفيز أجهزة المناعة لدى المرضى لإنتاج أجسام مضادة ترتبط بجزيئات الكوكايين في مجرى الدم، ما يجعلها أكبر من أن تمر إلى الجهاز الطرفي المتوسط في الدماغ، أو “مركز المكافأة”، حيث يحفز المخدر عادة مستويات عالية من الدوبامين المحفز للمتعة.

ووجد الباحثون، أنه “يحمي أجنة الفئران من الكوكايين، ما يشير إلى أنه يمكن استخدامه في البشر لحماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد من الحوامل المدمنات”.

ومن المقرر الآن أن يدخل اللقاح المرحلة النهائية من التجارب، الاختبار على البشر.

ويقول غارسيا: “لا يوجد علاج محدد مسجل لإدمان الكوكايين، ونحن نستخدم حاليا مزيجا من الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل، عند الضرورة”.

وأكد، أن “اللقاح مصنوع من مركبات كيميائية مصممة في المختبر، بدلا من مكونات بيولوجية، ما يعني أن إنتاجه سيكون أقل تكلفة من العديد من اللقاحات ولن يلزم تخزينه في درجات حرارة باردة”.