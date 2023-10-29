ما هو أفضل وقت للاستحمام؟

هل تفضل الاستحمام في فترة الصباح أم في المساء؟ وهل هناك وقت أفضل للاستحمام؟ للإجابة على هذا السؤال يجب معرفة الغرض من الاستحمام بغض النظر عن تنظيف الجسم. فهناك من يسعى لإخراج جسمه من فترة الخمول وهناك من يتطلع للاسترخاء.

هل يختلف الأمر إذا ما قرر المرء أن يستحم في الصباح أو في المساء وما هو الأصوب؟ الجواب هو: يعتمد الأمر على ما يريد تحقيقه من خلال الاستحمام مادام غسل الجسم بالماء والصابون يمكن القيام به في الصباح كما هو الحال في المساء.

ولكن إذا كان المرء يجد صعوبة في بدء يومه بنشاط في الصباح، فإن الاستحمام في الصباح يمكن أن يكون له تأثير كبير، حيث يساهم في إيقاظك بشرط أن تستحم بماء بارد قليلاً. فالماء البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتدفق الدم بشكل أسرع. وهذا يمكنه أن يوقظك، حسب ما ذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية في موقعها الالكتروني نقلا عن أخصائيين.

الصباح، الظهر، المساء؟ ما هو أفضل وقت للاستحمام

على العكس من ذلك، الاستحمام في المساء يمكن أن يجعل الشخص متعبا. ولهذا السبب فالنصيحة لمن يعاني من مشاكل في النوم، من الأفضل له الاستحمام بالماء الدافئ لأن درجة حرارة الجسم سترتفع أولاً عند الاستحمام ثم تنخفض ببطء تدريجيا.

يحدث الانخفاض في درجة حرارة الجسم أيضًا قبل وقت قصير من النوم. ونقلت مجلة فوكوس عن باحث أمريكي في مجال النوم قوله، إن الاستحمام بماء دافئ في المساء يمكن، إلى حد ما، من خداع الجسد ليعتقد المرء أن الوقت قد حان للذهاب إلى السرير.

أشياء بسيطة لكنها فعالة لحماية البيئة

سواء لدى تنظيف أسناننا أو غسل أيدينا أو غسل الأواني، عادة ما نترك الصنبور مفتوحا بدلا من إغلاقه أثناء القيام بذلك. وحسب دراسة لجامعة أولدنبورغ الألمانية، فإننا نهدر حوالي 12 لترا من ماء الشرب أثناء تنظيف أسنانا حين نترك الصنبور مفتوحا.

للاستحمام في المساء ميزة أخرى: فالمرء لا يأخذ معه “أوساخ النهار” إلى السرير. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص لمرضى الحساسية. بهذه الطريقة تتخلص أجسامهم من حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى. لكن بعض أطباء الجلد ينصحون أيضًا الأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية بالاستحمام في المساء. بما أن إنتاج الغدد الدهنية في الجلد يصل إلى ذروته في منتصف النهار، فمن الجيد تنظيف مسام الغدد مرة أخرى في المساء حتى لا تنسد بسهولة، كما يقول طبيب أمراض جلدية أمريكي.

الحصول على ومضة من الإلهام أثناء الاستحمام؟

يزعم بعض الأشخاص أيضًا أن أفضل الأفكار تتبادر إلى أذهانهم أثناء الاستحمام. لقد حقق العلماء أيضًا في هذه الظاهرة. من الواضح أنها مجرد أسطورة، لأنه من المفترض أن المرء يدخل في حالة تشبه التأمل عندما يستحم – وربما يجد الحلول لمشكلة كان يفكر فيها لفترة طويلة. ولكن هذا يمكن أن يحدث عند الاستحمام في الصباح كما يحدث عند الاستحمام في المساء، أو قد لا يحدث على الإطلاق.