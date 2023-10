قبل نشر فيديوهاتك على تيك توك انتبه.. هذا ما حل بانفلوانسر شهير!

قبل نشر فيديوهاتك على تيك توك انتبه جيداً، إذ قد تواجه أحكاماً قضائية تمنعك من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تماماً كما حل بانفلونسر شهير في بريطانيا.

فقد منع الشاب الملقب بـ “ميزي ” من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو دون موافقة أصحابها، بحسب ما نشرت صحيفة “إندبندنت”.

وتبين أن النجم، واسمه الحقيقي باكاري-برونز أوغارو، قد “استهزأ عمداً” بأمر محكمة يمنعه من مشاركة مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم “في غضون ساعات” من إقراره.

فيما انتقد القاضي ماثيو بون، الذي يشرف على محاكمة الشاب البالغ من العمر 19 عاماً في محكمة ستراتفورد الجزئية أمس الخميس، أوغارو ووصفه بأنه “يفتقر إلى كل المصداقية” بعد أن نفى أربع تهم بخرق الأمر.

لا استخدام لمواقع التواصل

وأمر والد الطفل بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق باستثناء إرسال الرسائل حتى صدور الحكم عليه الشهر المقبل، وحذر من أنه قد يدخل السجن بسبب الجرائم التي ارتكبها.

أتى ذلك بعد أن كشف بول لينون محامي الدفاع عن أوغارو للمحكمة في وقت سابق من يوم الخميس أن موكله قد اعتقل للاشتباه في إفساده مسار العدالة.

كما تم القبض على شاهد أوغارو الرئيسي في القضية، والذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته في المحاكمة، وتم إطلاق سراحهما بكفالة بشرط عدم الاتصال ببعضهما البعض.

في حين حاول محامي الدفاع تأجيل الجلسة، مدعياً أن أوجارو لم يتمكن من الحصول على “محاكمة عادلة” بدون شاهده الوحيد، لكن القاضي رفض طلبه.

When Traffic Police Don’t Let You On 💀#mizzy pic.twitter.com/vYQIMhNoIz

— Mizzy (@madmanmizzy) May 21, 2023