لقطات تصوّر لحظة اصطدام راكب أمواج بحوت في سيدني!

رصدت كاميرا رجل عمره 55 عاما، كان يمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني الأسترالية، لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق.

وتصوّر اللقطات جيسون برين وهو يقول: “تبا، لقد صدمني حوت للتو”. وقال لاحقا: “اعتقدت أنني انتهيت، لأكون صادقا. فكرت لبضع ثوان: هذا هو معنى الموت”.

‘I thought I was gone’: video captures whale body-slamming windsurfer at Sydney beach https://t.co/Ho0nlXbEbn via @IrishTimesWorld

— Irish Times World (@IrishTimesWorld) October 26, 2023