شاهد.. السماء تمطر أموالا في التشيك!

ألقى نجم تلفزيوني مشهور نحو مليون دولار من طائرة هليكوبتر على حشد كبير من الناس في جمهورية التشيك.

وعرض النجم التشيكي كامل بارتوشيك، عبر قناته على “يوتيوب”، مقطع فيديو يظهر عملية شحن مليون دولار داخل صندوق كبير في الطائرة، لتنطلق به باتجاه المتابعين وتمطرهم بالأموال.

ووعد بارتوشيك متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمنحهم هدية لا تنسى، كمكافأة لمن شاركوا في إحدى المسابقات التي نظمها عبر حساباته.

وقرر عدم اختيار فائز واحد، وتوزيع الجائزة على الجميع، حيث تلقى المشاركون في المسابقة رسالة عبر البريد الإلكتروني، انطوت على دعوة للتجمع بأحد الأماكن، دون الكشف عما سيحدث.

المصدر: ديلي ميل