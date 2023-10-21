نصائح لاختيار فرشاة الأسنان المناسبة

وفقا للخبراء، الاختيار الصحيح لفرشاة الأسنان التي يجب أن تكون شعيراتها صناعية، يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض تجويف الفم الأخرى.

ويشير أطباء الأسنان إلى أن فرشاة الأسنان تكون يدوية أو كهربائية. ويجب التركيز على الشعيرات المثبتة على رأس فرشاة الأسنان، التي تكون عادة ثلاثة أنواع – ناعمة تستخدم فقط في حالة أمراض اللثة الشديدة، وللأطفال وفي فترة ما بعد الجراحة المبكرة، ومتوسطة الخشونة، التي يوصي الأطباء باستخدامها، لأنها تضمن تنظيف عالي الجودة. والنوع الثالث هو فرشاة ذات الشعيرات الخشنة، التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات في أسنانهم ولثتهم.

ووفقا لأطباء الأسنان، لفرشاة الأسنان الكهربائية عدد من المزايا: فهي أكثر ملاءمة للاستخدام، وتقوم بحركات تنظيف أكثر بعشرات المرات، ولها نظم مختلفة لتنظيف الأسنان بحساسية متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع أفراد الأسرة استخدام فرشاة واحدة، ولكن بشرط تغيير رأس الفرشاة ونظام عملها.

ويمكن أن تكون فرشاة الأسنان بنوعيها اليديوية والكهربائية مزودة بمؤشر خاص لتآكل الشعيرات، ما يسمح بمعرفة موعد استبدالها بأخرى جديدة، كما يجب تغيير فرشاة الأسنان بعد الإصابة بعدوى مرضية وبعد عملية تنظيف الأسنان التي يقوم بها الطبيب في عيادته.

المصدر:runews24.ru