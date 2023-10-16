شركة تقدم مليون دولار لصورة تثبت وجود كائنات فضائية

في مسابقة فريدة من نوعها.. شركة Ring تقدم مليون دولار للصورة التي تثبت وجود كائنات فضائية

أعلنت شركة Ring، التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون”، عن مسابقة غريبة ومثيرة تتعلق بكاميراتها الذكية.

وفي هذه المسابقة، تدعو الشركة عملاءها إلى التقاط صورة تظهر فيها علامات على وجود “كائنات فضائية”، وإذا تمكن أحد العملاء من التقاط صورة كهذه، سيحصل على جائزة تقدر “بمليون دولار أمريكي”.

المسابقة حقيقية ومحققة تماما، ولكنها محصورة بالصور التي تلتقط بواسطة كاميرات Ring فقط ولا تشمل الصور من مصادر أخرى، وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه اهتماما عالميا متزايدا بظاهرة الأجسام المجهولة والكائنات الفضائية، خاصة في الولايات المتحدة.

وتشجع الشركة عملاءها على استخدام كاميرات Ring للبحث عن أي دليل على وجود كائنات فضائية في صورهم، وإذا تمكن أحدهم من التقاط صورة تظهر فيها علامات على وجود كائن فضائي، سيحصل على جائزة “أفضل دليل علمي” بقيمة مليون دولار أمريكي، كما يتوجب على المشاركين المقيمين في الولايات المتحدة إرسال لقطات فيديو من كاميرات Ring قبل الموعد النهائي في 3 نوفمبر.

وتأتي هذه المسابقة في سياق زيادة الاهتمام بظواهر الأجسام المجهولة والكائنات الفضائية، ومع تعيين مدير لأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة في وكالة ناسا.

وتهدف الشركة إلى تحسين صورتها والترويج لمنتجاتها بمثل هذه المبادرات، وذلك بعد مشاكل سابقة تعرضت لها بخصوص الخصوصية واختراقات أمان تعرضت لها كاميرات Ring.