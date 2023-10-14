فيديو: لعدم رضاه على زواجها.. عراقي يطلق النار بحفل زفاف إبنته في ميشيغان الأمريكية

أفادت مصادر محلية، أن رجلا عراقيا أقدم على إطلاق النار داخل قاعة لحفل الزفاف في ولاية ميشيغان الأمريكية، خلال حفل زفاف ابنته، تعبيرا عن عدم رضاه على زواج ابنته من شخص يحمل الجنسية اللبنانية.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مجموعة من المدونين من الجالية العراقية في ميشيغان على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق والد الفتاة عيارات نارية في الهواء داخل قاعة الزفاف بمنطقة “ديربورن” أثناء الحفل.

ولم تؤدي هذه الحادثة إلى وقوع إصابات بشرية بين المدعوين، ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهلع والفوضى بين الحضور، مع مغادرتهم القاعة على الفور بعد إطلاق النار.

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