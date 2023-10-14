شركة “موزيلا” تعلن عن توفير خدمة ترجمة لمتصفحها الشهير فايرفوكس “أوفلاين”

أعلنت شركة “موزيلا” عن توفير خدمة ترجمة لمتصفحها الشهير “فايرفوكس” حتى في حالة عدم اتصال بالإنترنت (أوفلاين) لصفحات الإنترنت اعتبارا من الإصدار رقم 118.

وأوضحت الشركة الأميركية أن هذه الخدمة تقوم بالترجمة محليا على الحاسوب دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وذلك بهدف حماية خصوصية البيانات، حيث لا يتم إرسال أي معلومات إلى مقدم الخدمة.

كما يمكن للمستخدمين تفعيل خدمة الترجمة وتحديد اللغة المستهدفة لترجمة صفحة الإنترنت إليها، وتشمل اللغات المتاحة حاليا الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والبولندية والبلغارية، ومن المخطط توسيع الدعم للغات الأخرى تباعا.

ويعتبر متصفح فايرفوكس واحدا من أفضل المتصفحات المعروفة بتركيزها على حماية خصوصية المستخدمين. وهذا المتصفح متاح للأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أن فايرفوكس حقق شهرة كبيرة بسبب التركيز على الخصوصية والأمان والميزات المتقدمة التي يقدمها، مما جعله اختيارا شائعا بين المستخدمين الذين يهتمون بحماية بياناتهم على الإنترنت.