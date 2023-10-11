أكتوبر 11, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

واتساب يطرح ميزة “مُثيرة” تخص الدردشة المقفلة

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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واتساب يطرح ميزة “مُثيرة” تخص الدردشة المقفلة

في خطوة تعزز من مستوى الأمان على منصتها، تعمل منصة واتساب للدردشة الفورية على تطوير ميزة جديدة مثيرة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تسعى واتساب لتمكين مستخدميها من تعيين رمز سري مخصص لمجلد الدردشة المقفلة الخاص بهم، مما يعزز من مستوى الأمان والخصوصية للمحادثات.

ومع إصدار واتساب الأخير لنظام أندرويد رقم 2.23.21.9، الذي يمكن العثور عليه في متجر جوجل بلاي، تم اكتشاف مزيد من التفاصيل حول هذه الميزة الجديدة.

ويبدو أن واتساب تعمل على إضافة صفحة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء رمز سري خاص بمجلد الدردشة المحمي، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة قريبًا.

بهذه الخطوة، يسعى واتساب إلى تعزيز مستوى الأمان والحفاظ على خصوصية مستخدميها، مما يجعل التطبيق أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يهتمون بحفظ خصوصيتهم أثناء التواصل عبر المنصة.

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