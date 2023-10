بالفيديو.. شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل إلى متن شاحنة في الهند

قام شرطي في ولاية أوتار براديش الهندية بعملية إمساك مثيرة للإعجاب، حيث استطاع التصدي لموقف غير متوقع أثناء تفتيش شاحنة.

وتم التقاط مقطع فيديو يظهر الشرطي وهو يمسك بثعبان عملاق يبلغ طوله حوالي 2.5 متر.

وقد تساءل البعض كيف وصل الثعبان العملاق إلى داخل الشاحنة، ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول هذا الأمر في البيان الصادر عنها، وبغض النظر عن كيفية وصوله، فقد قام الشرطي بمهمته بشجاعة وبراعة عالية، وقام بالتعامل مع الثعبان وإمساكه باستخدام حبل وكيس، دون وقوع إصابات.

ونال الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الكثيرين، حيث أثنوا على شجاعة الشرطي ومهارته في التعامل مع مثل هذه المواقف الخطيرة.

'Uncoiling an unexpected hitchhiker'

An 8-foot python took unconventional mode of transportation & found its way into a truck. SI Devendar Rathi @NoidaPolice, along with his team, skillfully used a rope-and-sack technique & safely rescued the python.#UPPCares#HeroesOfUPP pic.twitter.com/8zhsG6KZNR

— UP POLICE (@Uppolice) October 5, 2023