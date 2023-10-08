إنقاذ خنزير بعد 3 أيام من سقوطه في بئر بدهوك

انقذت فرق طبية بيطرية خنزيراً بعد ثلاثة أيام على سقوطه في بئر جافة بعمق 11 متراً في قرية الكيشكي التابعة لناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.



رئيس منظمة كوردستان لحماية حقوق الحيوان، سيلمان تمر، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن مواطنين من قرية الكيشكي التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية أبلغوا المنظمة قبل ايام بسقوط خنزير في بئر بعمق 11 متراً.

وأضاف أنهم توجهوا إلى القرية وتمكنوا من تخدير الخنزير بطريقة علمية وسحبه ثم اطلاقه في الغابة مجدداً.

سليمان تمر اشار إلى أن البئر بحسب سكان القرية تعرض إلى الجفاف هذا العام، ولم يكن الخنزير قد سقط فيها يوم الجمعة الماضي، واتضح أنه سقط فيها قبل 3 أيام.

حول تراجع أعداد الحيوانات البرية في محافظة دهوك، اشار إلى أن الاشتباكات بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا في المناطق الجبلية بالمحافظة دفعت أعداد كبيرة من الحيوانات إلى الانتقال لأماكن أخرى أو قضت عليها.

وأكد أهمية حماية الحيوانات البرية في المنطقة من أجل الحفاظ على التوازن البيئي القائم.