أكتوبر 03, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

استأجر غرفة عبر تطبيق شهير.. ليسطو على مالكها ويفر

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
3 مشاهدات

استأجر غرفة عبر تطبيق شهير.. ليسطو على مالكها ويفر

عمد رجل استأجر غرفة في ولاية جورجيا الأميركية، عبر تطبيق Airbnb الشهير إلى سرقة صاحب المنزل تحت تهديد السلاح، حسب ما أفادت الشرطة.

وأبلغ مالك منزل في ضاحية بوفورد في أتلانتا شرطة مقاطعة غوينيت بأن مسلحاً، كان قد استأجر قبو منزله عبر تطبيق مشاركة الغرف، فر بعد سرقة محفظته.

وبحسب تقرير الشرطة، فقد وصل المستأجر إلى المنزل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، وفي غضون ساعة أرسل رسالة نصية إلى المالك في الطابق العلوي يخبره بأن الماء يتسرب من المرحاض.

وقال المالك للشرطة إنه كان يفحص المرحاض عندما فوجئ بسلاح مصوب نحوه، وأوضح أن المستأجر قيّد يديه وقدميه بأشرطة بلاستيكية وفر ومعه محفظته التي كان بها نقود وبطاقات ائتمان.

وتعرفت عناصر الشرطة على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، باستخدام بطاقة الهوية التي سجل بها لدى شركة Airbnb.

واستصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق المستأجر بتهم تشمل السطو المسلح والاعتداء الجسيم، غير أنه لم يلق القبض على المتهم حتى اليوم الأحد.

facebookShare on Facebook
Post Views: 8

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi