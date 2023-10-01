من أومليت الجراد حتى مثلجات بالذهب.. تعرف على الوجبات الأغلى في العالم

عادة ما يعني تناول الطعام الفاخر الإسراف في تناول اللحوم ذات الجودة العالية أو المأكولات البحرية الطازجة.

ويقوم أصحاب المطاعم والطهاة حول العالم بإنشاء تجارب طعام أصلية لأولئك الذين يريدون تجارب فريدة من نوعها مثل إنفاق ما يقرب من 10000 دولار على البيتزا أو 1000 دولار على مثلجات الآيس كريم.

ونشر تقرير لموقع “جو بانكينج ريتس” أغلى وجبات في العالم، وفقا لمكوناتها وأسعارها.

حلوى منتجع با ذا فورتريس آند سبا في سريلانك

إذا كنت تفضل دفع ما يقرب من 15000 دولار بدلاً من إنفاقها على التقاعد أو سداد الديون، يعد حلوى منتجع با ذا فورتريس آند سبا في سريلانكا هو أفضل الخيارات الباهظة.

ويتم إعداد هذه الحلوى بسعر 14500 دولار بناءً على طلب خاص وهي تحتوي على الكاساتا الإيطالية بنكهة الكريمة الأيرلندية، ويتم تقديمها مع كومبوت الرمان والمانجو وحلوى شامبين سابيون، مزين بحجر أكوا مارينا عيار 80 قيراطًا.

بيتزا لويس الثالث عشر في إيطاليا

وإذا كنت فاحش الثراء، فيمكنك أن تتفاخر بشراء بيتزا لويس الثالث عشر بسعر 9184 دولارا، وهي واحدة من أغلى المواد الغذائية التي يمكن طلبها. سيتم صنعها في منزلك على يد ريناتو فيولا، أحد أفضل طهاة البيتزا في إيطاليا.

والبيتزا ليست عادية على الإطلاق، مع طبقة متطورة، مثل جبن موزاريلا دي بوفالا، وجراد البحر، والكافيار، كلها تأتي من جميع أنحاء العالم المختلفة. وفوق كل ذلك، يتم تقديم الوجبة مع كونياك لويس الثالث عشر من إنتاج ريمي مارتن وشمبانيا كروج كلوس دو ميسنيل 1995.

ذا جولدن بوي برجر في هولندا

ولن تجد برجر اللحم البقري الذي يرقى لمستوى ما يصنعه الشيف روبرت جان دي فين في ويباع بإسم “ذا جولدن بوي برجر” بسعر 5532 دولارًا.

ويقدم البرجر في مطعم الشيف الذي يدعي دي دلونز في هولندا ومصنوع من لحم مخصص بالإضافة إلى كافيار بيلجو وسرطان البحر وجبن الشيدر الإنجليزي والعديد من المكونات الأخرى.

ويضم البرجر مقادير أخرى من صلصة الشواء المصنوعة من قهوة كوبي لواك وويسكي سكوتش.

وجبة “زليون دولار فريتاتا جراد البحر” في نيويورك

يتم تقديم وجبة “أومليت جراد البحر” في قائمة مطعم نورماس في نيويورك والتي تبلغ قيمتها 1000 دولار. وتحتوي الوجبة على 10 أونصات من الكافيار، مما يجعلها أغلى “أومليت” في العالم وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون دفع التكلفة الباهظة، هناك أومليت أصغر يحتوي على أونصة واحدة فقط من الكافيار مقابل 100 دولار فقط.

عشاء مطعم سابلي موشن في دبي

وعندما تكون ثريًا، يمكنك دفع ثمن تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات في مطعم سابلي موشن، نظير أكثر من 1700 دولار للشخص الواحد. وهذا أكثر مما تنفقه الأسرة المتوسطة لمدة شهر كامل على الطعام.

وافتتح الشيف باكو رونسيرو المطعم في فندق هارد روك في إيبيزا في عام 2014، قبل أن ينتقل لتقديم خدماته للزبائن بشكل خاص في دبي في مايو/أيار الماضي.

ويقدم المطعم فرصه لتذوق الطعام” الخاص به مع الموسيقى الراقية جنبًا إلى جنب مع قائمة تذوق مكونة من 15 إلى 20 طبقًا.

مثلجات جولدن إبيولنس في نيويورك

ويبلغ سعر مثلجات جولدن إبيولنس 1000 دولار ويتم تقديمها في مطعم سرندبيتي 3 في نيويورك.

وتتم تغطية آيس كريم الفانيليا التاهيتي المصنوع من حبوب فانيليا مدغشقر بأوراق الذهب عيار 24 قيراطا والشوكولاتة الخاصة به والفواكه والكمأ والكافيار والمزيد.

ولا يتم تقديم مثلجات بهذا الحجم في طبق زجاجي بسيط، بل في وعاء كريستال يمكن أخذه إلى المنزل كتذكار.