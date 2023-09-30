ظاهرة مناخية في ألمانيا لم تحدث منذ 142 عاما

أفادت نتائج أولية صادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الألمانية بأن شهر سبتمبر/أيلول 2023، كان الأكثر دفئا في ألمانيا منذ بدء القياسات في عام 1881.

وأضافت الخدمة من مقرها في مدينة “أوفنباخ”، أن درجات الحرارة في سبتمبر/أيلول ارتفعت إلى “مستوى لم يتم الوصول إليه من قبل، في سجلات الطقس”. وبلغ متوسط درجات الحرارة 17.2 درجة مئوية.

وهذا يعني أن درجة الحرارة في سبتمبر/أيلول ، كانت أعلى بـ3.9 درجة ، من قيمة الفترة المرجعية المعتمدة دوليا من عام 1961 إلى عام 1990.

وكانت أعلى بواقع 3.4 درجة من الفترة المرجعية الحالية التي كانت أكثر دفئا من عام 1991 حتى عام 2020.

وتجاوز ذلك بشكل كبير الأرقام القياسية السابقة لشهري سبتمبر/أيلول 2006 و2016، والتي بلغ متوسطها 16.9 درجة.

كان شهر سبتمبر/أيلول 2023، ثاني أكثر الشهور المشمسة منذ بدء التسجيلات، طبقاً للأرقام الأولية.

وفي نفس الوقت، كان الطقس جافاً جداً بشكل كبير، طبقاً لخدمة الأرصاد الجوية الألمانية، بعد تقييمات أولية للنتائج الصادرة عن حوالي ألفي محطة قياس تابعة لها.

وقال توبياس فوكس، رئيس قسم المناخ والبيئة، في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية إن “درجات الحرارة الاستثنائية ، التي سجلت رقما قياسيا في سبتمبر/أيلول هذا العام ، في ألمانيا دليل آخر على أننا في خضم تغير المناخ”.