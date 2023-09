بعد قطع “متعمد” لشجرة أثرية.. الجاني في قبضة الشرطة

ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على صبي على خلفية ما وصفته بالقطع “المتعمد” لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الروماني الشهير شمالي إنجلترا.

وفي وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحا جانبها.

وقالت شرطة نورثمبريا إن مراهقا اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية، وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

Northumbria police and crime commissioner Kim McGuinness welcomes the arrest of a 16-year-old boy suspected of felling an "iconic" tree at Sycamore Gap.

She says there is "a feeling of grief and anger" in the community.

