ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام “هاري بوتر”.. وفاة ممثل بريطاني شهير

توفي الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون اليوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر 2023، عن عمر يناهز 82 عامًا في منزله في لندن.

وقد اشتهر غامبون بأداء دور البروفيسور ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام هاري بوتر، ما جعله واحدًا من أبرز النجوم في عالم السينما.

وُلد مايكل غامبون في أيرلندا عام 1940، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح في أوائل الستينيات.

شق طريقه في عالم التمثيل بأدواره في المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية البريطانية المشهورة، مثل “الملك لير” و”السير فرانسيس دريك”.

عام 2004، خلف مايكل هاريس في دور دمبلدور في فيلم “هاري بوتر وكأس النار”، وظهر في جميع الأفلام اللاحقة في السلسلة حتى عام 2011.

تلقى مايكل غامبون العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك جائزة بافتا لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ““الملك لير”.

أعربت عائلته في بيان رسمي عن حزنها وفقدانها لرجل كان يعد واحدًا من أبرز نجوم الفن في بريطانيا.

وقالوا: “كان مايكل ممثلًا موهوبًا ورجلاً طيبًا، وسيترك فراغًا كبيرًا في قلوب الجميع الذين عرفوه”.

من بين أعماله البارزة، ستظل سلسلة أفلام هاري بوتر علامة بارزة في تراثه الفني، حيث قدم أداءً رائعًا في دور البروفيسور دمبلدور.

وفيما يتعلق بسبب وفاته، أفادت عائلته بأن مايكل غامبون توفي في المستشفى بعد معاناة من التهاب رئوي.