الكشف عن الحالة الصحية لنجم هوليود “بروس ويليس”

كشفت زوجة نجم هوليوود بروس ويليس، إيما هيمينغ ويليس، تطورات بشأن الحالة الصحية لزوجها، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت ويليس خلال حديثها لقناة “إن بي سي” الأميركية، ان “ما أتعلمه هو أن الخرف صعب، وإنه أمر صعب على الشخص الذي يعاني منه، كما أنه صعب على أسرته”.

واضافت: “هذا لا يختلف بالنسبة لبروس أو بالنسبة لي أو لابنتينا، عندما يقولون إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل”.

وتابعت إيما: “من الصعب معرفة ما إذا كان زوجي يدرك فعلا أنه مصاب بالخرف، أعتقد أن تشخيص إصابته كانت نعمة ونقمة، مجرد معرفة ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل قليلا”.

وأوضحت: “من الجيد أن نفهم أخيرا ما يعاني منه، على الرغم من أن الأمر ما يزال مؤلما، عندما تعرف ما هو المرض من وجهة نظر طبية، يصبح الأمر منطقيا نوعا ما”.

وأكدت إيما: “يريد بروس حقا أن نكون سعداء بما هو موجود، ويريد ذلك حقا لي ولعائلتنا.. إنه شخص يستمر في العطاء والحب والصبر”.

وكان الممثل الأميركي الشهير اعتزل الفن في اذار 2022، بسبب مشاكل في النطق، قبل أن يتم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، في شباط الماضي.