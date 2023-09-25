سبتمبر 25, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات

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فى :منوعات
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لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات

حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة في الشتاء.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركي في ريو الجمعة.

نظريا، مازال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع.

وسجلت درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي السياق، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات: “عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا. لقد تخلصوا حتى من فراء الشتاء”.

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