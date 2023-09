لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات

حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة في الشتاء.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركي في ريو الجمعة.

Leão Simba recebe picolé sabor 'sangue' no formato de pudim no Bioparque do Rio

Leão, onça, urso e elefanta receberam picolés para se refrescarem neste calorão.

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) September 22, 2023