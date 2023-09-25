لمواجهة موجة حر نادرة.. حديقة تقدم لحيواناتها مثلجات

حصلت الحيوانات في حديقة حيوان بريو دي جانيرو على حلوى مثلجة لتبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة في الشتاء.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركي في ريو الجمعة.

Leão Simba recebe picolé sabor 'sangue' no formato de pudim no Bioparque do Rio Leão, onça, urso e elefanta receberam picolés para se refrescarem neste calorão. Leia sobre a ação: https://t.co/JlFmf5F6QF pic.twitter.com/tHu0UMaynk — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) September 22, 2023

نظريا، مازال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع.

وسجلت درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي السياق، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات: “عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا. لقد تخلصوا حتى من فراء الشتاء”.