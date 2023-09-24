بـ”نطحة قاتلة”.. ثور هائج يقتل شخصا في اسبانيا (فيديو)

أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم الأحد، ان شخصا توفي متأثرا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا.

وقال المسؤولون هناك، ان “الثور أصاب الرجل الإسباني صاحب الـ62 عاما الذي لم ينشر اسمه في جانبه، أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا، السبت”.

وأضاف: “الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق”.

واوضح المسؤولون أن “الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى”.

A la Pobla de Farnals estan #OnFire 10 puntets #ByTheFace https://t.co/pyROE7V4Jx pic.twitter.com/0pRZ371xdL — Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer (@FederBousVal) September 24, 2023

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.