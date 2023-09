واجه الشرطة بالضحك.. اعتقال مدان بجريمة قتل بقي هارباً لمدة 32 عاماً (فيديو)

تمكنت الشرطة الأميركية من اعتقال مجرم مدان بمحاولة قتل أحد الأشخاص في ولاية لويزيانا، وذلك بعد أن بقي هاربا لمدة 32 عاما.

وكان غريغ لوسون، 63 عاماً، قد فر من ولاية لويزيانا، قبل أن تدينه هيئة المحلفين بإطلاق النار على رجل يُدعى، سيث غارلينغتون، عام 1991، مما أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبدء في مطاردته، في أيار من تلك السنة.

وفي مقطع فيديو شاركه مكتب التحقيقات الفيدرالي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، شوهد لوسون وهو يرتدي قميصًا قصير الأكمام وقبعة مموهة.

وظهر المدان بصحبة ضباط شرطة، حيث ربت على كتف شخص ما وهو يضحك، قبل أن يلجأ ضابط آخر لتكبيل يديه، وهو يبتسم أيضا.

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans. This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities. https://t.co/HGdL4xJvHg pic.twitter.com/kVLfx8O7dS

— FBI New Orleans (@FBINewOrleans) September 22, 2023