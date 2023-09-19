ماسك: سنتجه نحو فرض دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام X

ألمح إيلون ماسك، مالك منصّة “إكس”، المعروفة سابقاً باسم تويتر، إلى إمكانية فرض رسوم لمستخدمي أكس والتخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين، في خطوة قد تساعده لمحاربة جيوش من الروبوتات على حدّ وصفه.

وقال ماسك خلال بث مباشر على X “السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات”.

وفسّر ماسك تصريحاته بالقول إنَّ “وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات”.

وأضاف: “نظراً لأن الروبوت يكلف جزءاً صغيراً من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضع دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جداً”.

وقال ماسك إنه “يعتقد أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمر بالغ الأهمية إذا كان إكس يتعامل مع الروبوتات على المنصة”.

وأشار ماسك إلى أنَّه “يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال”، مضيفًا: “إنّ الأمر يحتاج إلى مناقشة مطوّلة ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات”.

وخلال اجتماع مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء “إسرائي”ل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وأغنى شخص في العالم، أن X ستفرض رسومًا على مستخدميها. حاليًا، تفرض تويتر فقط رسومًا على مستخدمي خدمتها المدفوعة X Premium ، والتي تقدم مزايا مثل علامة التحقق للحساب وتكلف 11 دولارًا في الشهر في الولايات المتحدة لأجهزة iPhone و11 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

وجدير بالذكر أنّه ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدمي إكس.