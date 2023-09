بالفيديو.. فرار عشرات التماسيح في الصين بسبب الفيضانات والسلطات تنجح في الإمساك بها

أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.

وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي “سي سي تي في” مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.

وأشارت صحيفة “بكين نيوز” اليومية الرسمية الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.

ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0

— BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 19, 2023