5 آلاف يورو مقابل الجلوس على طاولة العشاء مع أوباما

خمسة آلاف يورو مقابل الجلوس على طاولة العشاء مع أوباما

يزور الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مدينة كولونيا غرب ألمانيا اليوم الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل). وهي الزيارة الأولى له للمدينة الكبيرة الواقعة على نهر الراين، والتي تقع في قلبها واحدة من أهم وأقدم الكاتدرائيات في أوروبا.

زيارة أوباما ليست رسمية، لكنه سيلقي كلمة مساء اليوم في قاعة كولونيا “كولنه أرينا” بين الساعتين السابعة والتاسعة مساء، ضمن فعاليات “قمة القيادة العالمية ” (World-Leadership-Summit)، ويجيب على أسئلة الحضور حول قضايا عالمية.

سعر تذكرة حضور لقاء أوباما يبلغ ما بين 90 إلى 450 يورو، ومن يحب تناول طعام العشاء على طاولة واحدة مع اوباما والتقاط صورة معه بواسطة مصور خاص والجلوس قريباً من الرئيس الأميركي السابق فعليه أن يدفع نحو 5 آلاف يورو!. ونقل موقع “ديرفستن” الألماني أن نحو 15 ألف تذكرة قد بيعت فعلاً.

والقيادة العالمية هي فعالية بشأن ما الذي تعنية القيادة الجيدة في عالم اليوم. وسوف يشارك فيها أوباما للتحدث إلى جانب أفضل المؤلفين

الأمريكيين مبيعا جون سترليكي والمستثمر الألماني فرانك تيلين والمدربة في مجال الإدارة زابينه أسجودوم.

ومن الطبيعي أنه جرى عرض مبلغا جيدا لأوباما 57/ عاما/ مقابل الزيارة. ولكن بحسب المنظم أليكسندر مولر، هذا ليس السبب الوحيد أنه اختار

الحضور. ويقول مولر: “أعتقد أننا استطعنا اقناعه بمفهوم قمة القيادة العالمية”. وسوف يتم إجراء حوار مع أوباما في كولونيا لنحو ساعة. ومن المتوقع أن يقضي المساء في المدينة أيضا.

ومن المقرر أن يرحل أوباما إلى مدينة برلين، في صحبة الشرطة وحماية الرئاسة الأميركية أو ما يعرف بـ “Secret Service”. يذكر أن أوباما زار ألمانيا 6 مرات خلال توليه منصب الرئاسة، حظيت مدينة برلين بالذات بالحصة الأكبر من زياراته إلى البلاد.