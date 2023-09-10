نجل الراحل ياس خضر: والدي لم يوصِ بمسح أرشيفه الفني

أكد نجل الراحل الفنان الكبير ياس خضر، اليوم الأحد، ان ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود وصية للفنان ياس خضر تتضمن مسح ارشفيه الفني عار عن الصحة.

وقال نجل الراحل ضامن ياس خضر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، “أستغرب من نشر اخبار مزيفة تسيء لتأريخ والدي الذي أفنى حياته في خدمة الفن العراقي الأصيل”.

وأضاف، “لا توجد أي وصية صادرة من قبله تفيد بمسح أرشيفه الفني من التلفزيون”، لافتا الى ان “كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هي اخبار مزيفة رخيصة ليس لها أساس من الصحة”.

وأشار الى أن “الفنان ياس خضر قبل ان يتوفى بأسبوع كان قد سجل اغنية جديدة لم تذاع حتى الآن”، موضحا انه “كان متمسكا ومصرا على ان مواصلة مشواره الفني الذي بدأه منذ عام 1961”.

من جانبه، أوضح مدير أعمال الفنان الراحل ياس خضر رزكار البرزنجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، “يؤسفنا لسماع اقاويل كاذبة انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها الإساءة الى شخصية الفنان الكبير صوت الأرض ياس خضر”.

وأضاف،”كنت شاهداً على تفاصيل حياة الراحل وعاصرته منذ زمن طويل لم اشعر في يوم ما إن هناك نية او قرارا اتخذه الراحل للاعتزال او عدم مواصلة مشواره الفني”، مشيرا الى أن “المنتج حكمت البيضاني زار الراحل في اخر أيامه بالمستشفى، للاتفاق على اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديد التي لم ترى النور حتى الان، التي كانت من المؤمل ان تصور في حياته إلا انها صورت بعض مشاهدها في المستشفى”.