بهدف “اصطيادها”.. خطوة غير مسبوقة للبنتاغون بشأن المخلوقات الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن اطلاق موقع الكتروني للعامة يقدم خاصية الإبلاغ عن رصد المخلوقات والمركبات الفضائية بهدف “اصطيادها” والكشف عن حقيقتها.

وقالت شبكات بريبارت الامريكية وثيمانيوز اليونانية بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان الموقع الالكتروني الحكومي الرسمي سيقوم ايضا بتوفير مواد رفعت عنها السرية تكشف عن وجود “ظواهر غير طبيعية مرتبطة بتقارير عن وجود مخلوقات فضائية” لا تحوم فقط في مدار الأرض ولكن تمشي بين البشر أيضا”، بحسب وصف البروفيسور في جامعة ستانفورد الامريكية غاري نولان، والذي عمل مع وكالة الاستخبارات الامريكية على معالجة المتضررين من “عمليات الاختطاف من قبل مخلوقات فضائية”، بحسب وصفها.

يشار الى ان البنتاغون الامريكي اصدر بيانا امس الخميس اعترف خلاله رسميا بوجود ظواهر مرتبطة بتقارير عن “مخلوقات فضائية”، مؤكدا ان اطلاق الموقع الجديد أتى ضمن مهام مكتب بحوث الظواهر التابع للبنتاغون للكشف عن حقيقة تلك المخلوقات وتتبع أنشطتها حول مدار الأرض وداخلها.

صحيفة بريبارت الامريكية اكدت أيضا ان الموقع الجديد سيقوم بالكشف عن “معلومات حساسة سيتم رفع السرية عنها قريبا” ترتبط بتقارير عن مخلوقات فضائية داخل الأرض بالإضافة الى مدار الكوكب، مؤكدة ان الانباء التي تحدثت عن معرفة الحكومة الامريكية بوجود تلك “المخلوقات” أصبحت حقيقة، بحسب وصفها.