بماذا علّق كاظم الساهر على خبر وفاة الشاعر كريم العراقي؟

نعى القيصر كاظم الساهر، اليوم الجمعة، رحيل الشاعر كريم العراقي الذي وافاه الأجل في احدى المستشفيات في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الساهر، بتدوينة له في “فيس بوك”: “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

https://www.facebook.com/KadimAlSahir.official/posts/884575729694997?ref=embed_post

وكان الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي ، قد توفي عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، فجر اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات ابو ظبي بدولة الامارات.

وكريم العراقي واسمه الأصلي كريم عودة، شاعر عراقي معاصر وإعلامي، ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

وعمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي. وتنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية.

وارتبطت أغاني الفنان كاظم الساهر باسم كريم العراقي، حيث غنى له أكثر من 100 أغنية كتبها خلال 30 عامًا، وكانت بداية الأغاني التي كتبها العراقي للساهر في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، أغنية “كثر الحديث”.