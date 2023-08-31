صحفيان يتعرضان للسرقة خلال تغطيتهما عمليات سرقة

تعرض أفراد طاقم إخباري في قناة Univision Chicago TV للسرقة تحت تهديد السلاح في وقت مبكر من يوم الاثنين في ويست تاون، بينما كانوا يقدم تقريرا عن موجة من عمليات السطو المسلح الأخيرة في الولاية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المراسل والمصور كانا يصوران قبل وقت قصير من الساعة 5 صباحا في شارع نورث ميلووكي عندما خرج ثلاثة رجال يرتدون أقنعة من سيارتين واقتربوا منهم وهم يشهرون أسلحة نارية، وفقا لمنفذ الأخبار وشرطة شيكاغو.

وطالب المشتبه بهما بالمال من الصحفيين ، ثم فروا بسيارتهما بعدما سرقوا كاميرا وحقيبتين تحتويان على معدات وحقيبة ظهر تخص المصور، وفقا للمحطة.

وكانت القناة تعد تقريرا بعد تعرض ما لا يقل عن 30 شخصا للسرقة أو الاختطاف بين بعد ظهر الأحد وصباح الاثنين.

وبينما حققت الشرطة بعض النجاحات ، لا تزال عمليات السطو مستمرة ، إذ ارتفعت تقارير السرقة بنسبة 22٪ هذا العام، وفقا لأحدث تقرير إحصائي صادر عن إدارة شرطة شيكاغو.

وبينما تظهر إحصاءات شرطة شيكاغو عددا أقل من جرائم القتل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، لا تزال هذه الجرائم مرتفعة بنسبة 26٪ مقارنة بعام ما قبل الوباء 2019.

ومع ذلك، تظهر إحصاءات إدارة شرطة شيكاغو زيادة بنسبة 104٪ في سرقة السيارات مقارنة بالعام الماضي وزيادة مذهلة بنسبة 228٪ منذ عام 2019.