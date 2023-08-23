سنوات من التخطيط لعرسهما ضاعت لسبب غير متوقع (صورة)

خلال استعدادهما لعرسهما المقرر في إيطاليا بعد أسبوعين فقط، واجه زوجان من ولاية بوسطن الامريكية مشكلة لم تكن تخطر على البال. حيث أكل كلب جواز سفر العريس.

بعد سنوات من التخطيط لحفل الزفاف في أوروبا، يواجه دوناتو فراتارولي وخطيبته ماجدة مازري مشكلة لم يكن من الممكن أخذها بالحسبان مطلقًا.

والقصة أن الزوجان وبعدما ذهبا إلى قاعة المدينة يوم الخميس الماضي للحصول على رخصة زواجهما، وخرجا بعدها لتناول العشاء. وعندما عادا إلى منزلهما في جنوب بوسطن تكشف الكابوس أمام عينيهما. فقد اختار كلبهما جواز سفر العريس كعشاء له في تلك الليلة.

وقام الكلب الذي يدعي “تشيكي” بمضغ الصفحات الأربع الأولى من جواز السفر، وعدة صفحات خلفية بينها فيزا ممنوحة الى السفرة.

وقالت العروس ماجدة: “عندما نظرت إلى جواز السفر لأول مرة، لم يكن يبدو أنه قد تعرض لأضرار بالغة”. ولكن بمجرد أن ألقى الزوجان نظرة فاحصة، أدركا أنه كان سيئًا للغاية.

وأضافت أن الكلب أتلف كل الصفحات الهامة “صفحة معلوماته الشخصية ممزقة تماما، صفحة صورته ممزقة، الباركود الموجود على ظهر جواز السفر “.

ومع عدم وجود مواعيد متاحة في منطقة نيو إنجلاند لمحاولة الحصول على جواز سفر جديد – والوقت ينفد بسرعة – بدأ الزوجان في التواصل مع المشرعين.

فأرسلوا بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب أحد أعضاء الكونجرس، ثم تواصلوا مع سناتور آخر، ورغم أنهما لقيا تجاوبا وتعاونا، إلا أنه في النهاية يعود الأمر إلى وزارة الخارجية ومكتب الجوازات.

وفي محاولة للبقاء إيجابيًا يأمل دوناتو بطريقة ما في أن يظلا قادرين على تحقيق حفل زفاف أحلامهما في الخارج.

معلقا “أنا لا أسمح لنفسي حتى بالتفكير في الخطة ب. ليس هناك خيار آخر بالنسبة لي. سوف نذهب إلى إيطاليا يوم الجمعة بطريقة أو بأخرى”.