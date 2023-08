بعد بيع شقة لكلب.. شرطة إيران تعتقل رئيس شركة عقارية

بعد بيع شقة لكلب، اعتقلت الشرطة في إيران رئيس الشركة العقارية المسؤولة عن ذلك. كما أغلقت السلطات شركته، بحسب ما مصادر إعلامية محلية، فماذا حدث ولماذا تم بيع الشقة لهذا الكلب؟

أوقفت الشرطة الإيرانية على ما أعلن اليوم الأحد (21 أغسطس/ آب) مدير وكالة عقارية بتهمة “تقويض القيم الأخلاقية” لبيعه شقة لكلب. وأوضحت الشرطة في بيان نشرته وكالة الانباء المحلية “إسنا” أنها فتحت تحقيقا “بعد نشر مقطع فيديو يُظهر توقيع وكالة عقارية في غرب طهران عقد بيع شقة لكلب”.

وأظهرت اللقطات زوجين إيرانيين يوقعان عقدا ينقلان بموجبه ملكية منزلهما إلى كلبهما الأبيض الصغير. وضع الأليف، المسمى تشيستر، كفوفه على لوحة حبر بمساعدة امرأة قبل إبرام العقد. في الفيديو، تقول المرأة إن الزوجين ليس لديهما “ورثة” ويريد بيع الشقة للكلب.

A real estate agency has been shut down and its owner arrested in Iran after a video went viral of the property agency transferring the ownership of an apartment to a dog upon the dog owner's request.https://t.co/6JnmcD7CbN pic.twitter.com/9F8zbSVPsC

