أغسطس 23, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد بيع شقة لكلب.. شرطة إيران تعتقل رئيس شركة عقارية

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بعد بيع شقة لكلب.. شرطة إيران تعتقل رئيس شركة عقارية

بعد بيع شقة لكلب، اعتقلت الشرطة في إيران رئيس الشركة العقارية المسؤولة عن ذلك. كما أغلقت السلطات شركته، بحسب ما مصادر إعلامية محلية، فماذا حدث ولماذا تم بيع الشقة لهذا الكلب؟

أوقفت الشرطة الإيرانية على ما أعلن اليوم الأحد (21 أغسطس/ آب) مدير وكالة عقارية بتهمة “تقويض القيم الأخلاقية” لبيعه شقة لكلب. وأوضحت الشرطة في بيان نشرته وكالة الانباء المحلية “إسنا” أنها فتحت تحقيقا “بعد نشر مقطع فيديو يُظهر توقيع وكالة عقارية في غرب طهران عقد بيع شقة لكلب”.

وأظهرت اللقطات زوجين إيرانيين يوقعان عقدا ينقلان بموجبه ملكية منزلهما إلى كلبهما الأبيض الصغير. وضع الأليف، المسمى تشيستر، كفوفه على لوحة حبر بمساعدة امرأة قبل إبرام العقد. في الفيديو، تقول المرأة إن الزوجين ليس لديهما “ورثة” ويريد بيع الشقة للكلب.

وبدا الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفاً على مكتب الوكيل العقاري، يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

ونقل موقع ” ميزان أونلاين” التابع للقضاء عن نائب المدعي العام في طهران رضا طبر قوله إن “الشرطة اوقفت رئيس الوكالة وأغلق مكتبه بأمر من السلطة القضائية”. وقال طبر إن عملية البيع تفتقر إلى أي “أساس قانوني” وتهدف إلى “تطبيع انتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع”. ويبدو أن الكلب لم يتعرض لأية مضايقات بعد تحقيق الشرطة وابطال عملية البيع واعتقال رئيس الشركة العقارية.

وبات عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

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