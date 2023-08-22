ولادة الزرافة “فريدة” في حديقة حيوانات أمريكية (صور+ فيديو)

ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة حيوان برايتس بالولايات المتحدة لا تحمل أي بقع على جلدها، ويعتقد أنها الحيوان الوحيد الموجود في فصيلتها.

ورحبت حديقة الحيوان بالزرافة التي ولدت في 31 يوليو، ولم يتم الكشف عن اسمها بعد.

وسارع المسؤولون للحصول على رأي الخبراء بشأن المولودة الجديدة ذات اللون البني والخالية من أي بقع بيضاء.



وقالت الحديقة في بيانها: “يعتقد الخبراء أنها الزرافة الشبكية الوحيدة ذات الألوان الصلبة التي تعيش في هذا الكوكب”.

ورغم وجود تقارير سابقة عن زرافات خالية من البقع بالكامل، يبدو أن المولودة الجديدة هي الوحيدة ذات اللون البني الكامل على عكس الأبيض التام.

ولادة الزرافة

ويبلغ طول الزرافة المولودة ستة أقدام، وهي تحت رعاية والدتها، التي تم تصويرها وهي تراقب طفلتها المعجزة.

وقال توني برايت، مؤسس حديقة الحيوان، إن شعبية المولودة الجديدة تساعد في زيادة الوعي بأنواعها المهددة بالانقراض.

وأضاف: “التغطية الإعلامية الدولية لزرافتنا الصغيرة غير المزخرفة قد سلطت الضوء على ضرورة الحفاظ على الزرافة. فالمجموعات البرية تنزلق بصمت نحو الانقراض، مع فقدان 40% من أعداد الزرافات البرية خلال العقود الثلاثة الماضية فقط”.



ولادة الزرافة

وتعد الزرافات الشبكية، على وجه الخصوص بين أكثر الزرافات المهددة بالانقراض، حيث انخفض عددها البالغ 36 ألفا إلى النصف بين عامي 2008 و2018، وفقا لمؤسسة الحفاظ على الزرافات.

وإلى جانب فرص رؤية الزرافة النظيفة، طلبت حديقة حيوان برايتس أيضا مساعدة الجمهور في اختيار اسم لها. وقد قامت الحديقة بتضييق نطاقها إلى 4 أسماء، كل منها يشير إلى اللغة السواحيلية، وهي اللغة المستخدمة في شرق إفريقيا، موطن الزرافات الشبكية.

ولادة الزرافة

والأسماء هي “كيبيكي”، وتعني فريدة من نوعها، “فريالي” وتعني غير عادي، “شاكيري” معناها هي الأجمل، أو “جميلة” وتعني ذات الجمال العظيم.

وستبدأ حديقة الحيوان في أخذ اختيارات الجمهور اعتبارا من اليوم الثلاثاء.