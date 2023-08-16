روسيا..العثور على سكين تعود لإنسان النياندرتال عمرها حوالي 80.000 عام

عثر علماء الآثار من معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مقاطعة بريانسك على سكين من حجر الصوان تعود لإنسان النياندرتال عمرها 75000- 80000 عام.

ويشير أندريه بولياكوف مدير المعهد، إلى أن السكين الذي عثر عليه العلماء خلال عمليات الحفر الجارية على ضفاف نهر “دِسنا” في مقاطعة بريانسك مصنوع من مادة غير متوفرة في المنطقة، ما يساعد على معرفة مدى حركة وهجرة إنسان النياندرتال وكيف كانت مجتمعاتهم تتواصل فيما بينها في مناطق مختلفة من أوروبا الحالية.

ويقول: “اكتشفنا سكينا واحدا مصنوعا من مادة مختلفة – فهي ليست من السيليكون المحلي. وسوف ندرس ونحاول تحديد من أين جلب، وهذا دليل مهم فعلا وسيساعد على معرفة مدى قدرة إنسان النياندرتال على الحركة، و ما هي المسافات التي كانوا يقطعونها لأجل تواصل تجمعاتهم المختلفة التي كانت مثلا تعيش في روسيا وألمانيا”.

المصدر: تاس