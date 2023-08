الدول الأعلى كثافة بالصلعان.. وما هو السبب؟

يعد الصلع أكثر شيوعا عند الرجال منه عند النساء، ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص تقريبا. وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى الصلع بينها الأسباب الوراثية.

ويكون الصلع عند الذكور أكثر شيوعا في بعض البلدان منه في بلدان أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن هناك استنادا إلى الأرقام التي جمعتها World Population Review، وبناء على بيانات من عيادة (Vantage Hair Clinic)، 21 دولة حول العالم، هي الأعلى نسبة من حيث عدد الرجال الذين يعانون من الصلع، وكثير منها كان بها عدد كبير من سكان القوقاز، وهي مجموعة تميل إلى فقدان شعرها بشكل أسرع من الأجناس الأخرى.

وتصدرت جمهورية التشيك الترتيب، حيث أن نحو 42.8% من الرجال يفقدون شعرهم أو يصابون بالصلع. وقد يعود ذلك إلى أن الغالبية العظمى من السكان من القوقاز، أو إلى النظام الغذائي، حيث إن المطبخ التشيكي مليء بأطباق تقل فيها احتمالية احتواء كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الشعر.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة Nutrients أن 95% من السكان الذين شملهم الاستطلاع في جمهورية التشيك يعانون من نقص فيتامين D.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني بنسبة قريبة جدا، حيث أن ما يقارب 42.6% من مواطنيها الذكور يعانون من الصلع.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث حيث أن نحو 41.2% من مواطنيها الذكور صلع. وتليها فرنسا بنسبة 39.24% من الذكور الصلع.

The world map that reveals in which country there are more bald people: Spain, highlighted https://t.co/SXqFEcZeuf

Map reveals the 20 countries where men around the world are most likely to be bald – and US and UK’s rank might shock you #20countries #bald https://t.co/6dyOY4rrqs

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 13, 2023