بالصور.. رد فعل صادم لرجل أثناء عملية سطو مسلح داخل مطعم

وثقت كاميرات المراقبة، هجوم إثنين من اللصوص المسلحين على أحد المطاعم في جمهورية الإكوادور، وأظهر مقطع الفيديو المتداول اللصين وهما يسرقان أموال أحد الزبائن، فيما فر آخرون مرعوبين، بينما ظل شخص واحد يستكمل طعامه في المطعم غير مبال بأي شيء يدور حوله، وهو ما أثار الدهشة والاستغراب من رد فعله.

وبحسب صحيفة “مترو” المحلية، فقد سرق المجرمان جميع النقود التي كانت بحوزة من كانوا في المطعم بالإكراه، إلا أن الشخص الذي كان يجلس على طاولة الطعام لم يكن يشعر بأي خوف، والأكثر من ذلك، أنه لم يتوقف عن الاستمتاع بوجبته الخفيفة.

وفي النهاية غادر اللصان المطعم بعد سرقته دون إزعاج العميل الذي ظل يتناول وجبته، والذي كان بلا شك قادرا على الإستمتاع بهضم مثالي.

وعقب تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي، حصد العديد من تعليقات المتابعين التي فاجأها تصرف العميل، إذ كتب أحدهم: “من شدة الخوف والهلع صار يأكل لا شعوريا”، فيما رجح آخر أنه ينتمي إلى أفراد العصابة قائلا، “ده رئيس العصابة وبيشرف على العمل شغالين كويس ولا بيستعبطوا أو متدربين جدد”، فيما علق أحدهم ساخرا: “أنا وبعدي الطوفان”.

ووجدت أحد المتابعين في تصرف هذا الرجل شيئا رائعا، فـعلقت على مقطع الفيديو قائلة: “أود أن أحصل على راحة البال التي يتمتع بها الرجل الذي يستمر في تناول الطعام كما لو لم يكن هناك شيء حوله”.