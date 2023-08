أقوى 10 أفلام عالمية ينتظرها الجمهور عام 2023

يبدو أن عام 2023 عاماً شيقاً لمحبي وعاشقي الأفلام العالمية؛ فقد جاء هذا العام محملاً بمزيج شائق من أروع الأفلام منها الأكشن، والسيرة الذاتية، والتراجيدي والكوميدي. باقة كبيرة ومتنوعة ترضي جميع الأذواق- منها ما تم عرضه في صالات العرض السينمائي ومنها ما ينتظره الجمهور- جمعناها لكم في التقرير التالي، وفقاً لموقع «Rotten Tomatoes».

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One

الجزء السابع من السلسلة الشهيرة لـMission Impossible من إخراج كريستوفر ماكوارى، ومن بطولة: توم كروز، ريبيكا فيرغسون، سايمون بيغ، فينغ رامز، فانيسا كيربي، هنري كزيرني، هايلي أتويل، بوم كليمينتيف، شيا ويغام، إيساي موراليس.

يعود العميل إيثان هانت لاستخدام قدراته وخبرته لحل المزيد من الجرائم العالمية، حيث يتعين على إيثان هانت وزملائه تعقب سلاح جديد مرعب يهدد البشرية جمعاء إذا وقع في الأيدي الخطأ. في مواجهة عدو غامض وشديد القوة، يضطر إيثان إلى التفكير في أنه لا شيء يمكن أن يكون أكثر أهمية من المهمة، ولا حتى حياة الأشخاص الذين يهتم بهم أكثر من غيرهم.

Barbie

على الرغم من الجدل المُثار حوله، كونه منافياً للقيم والأخلاق العربية الراسخة؛ فإن فيلم Barbie استطاع أن يتصدر شباك التذاكر ويأخذ لنفسه مكاناً بين أبرز إصدارات السينما لهذا العام.

الفيلم من إخراج غريتا غيرويغ، ومن بطولة مارغوت روبي، رايان غوسلينغ. وتدور أحداث الفيلم حول باربي التي تعيش في عالم باربي لاند الملون.

Oppenheimer

Oppenheimer هو فيلم سيرة ذاتية من إخراج كريستوفر نولان، ومن بطولة سيليان ميرفي، فلورنس بوغ، إميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور، رامي مالك، جوش هارتنيت، وبيني سافدي.

يروي الفيلم حياة الفيزيائي النظري جوليوس روبرت أوبنهايمر الذي لعب دوراً حيوياً في تطوير الأسلحة النووية الأولى بوصفها جزءاً من مشروع مانهاتن وولادة العصر الذري.

The Equalizer 3

من المقرر إطلاق الفيلم في الأول من سبتمبر. The Equalizer 3 من إخراج أنطوان فوكوا، ومن بطولة دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، ديفيد دينمان، غايا سكوديلارو، وسونيا عمار.

يعود روبرت ماكال في مغامرة جديدة بجنوب إيطاليا؛ حينما يكتشف أن أصدقاءه تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين. مع تحول الأحداث إلى مميتة، أصبح ماكول حاميهم من خلال مواجهة المافيا.

The Nun II

من إخراج مايكل شافيز، وبطولة بوني آرونز، من المقرر أن يتم عرض الفيلم في 8 من سبتمبر.

يستمر عالم The Conjuring Universe في التوسع، حيث نحصل على تكملة لفيلم الرعب The Nun لعام 2018، الذي قامت ببطولته تايسا فارميغا بوصفها راهبة شابة تواجه وجهاً لوجه مع الشيطان فالاك Valak في ديرها.

تدور أحداث الفيلم الثاني بعد أربع سنوات، حيث تلتقي أخت فارميغا، إيرين؛ فالاك مرة أخرى بعد مقتل كاهن.

The Creator

The Creator هو من نوعية أفلام الخيال العلمي، من إخراج غاريث إدواردز، ومن بطولة: جون ديفيد واشنطن، جيما تشان، أليسون غاني، كين واتانابي، بنديكت وونغ، داني ماكبرايد. سيصل الفيلم لدور العرض يوم 29 من سبتمبر.

The Creator هو فيلم إثارة خيال علمي ملحمي وسط حرب مستقبلية بين البشر وقوى الذكاء الاصطناعي.

Killers of the Flower Moon

الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، من بطولة ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، جيسي بليمونز، ليلي غلادستون، تانتو كاردينال. إفتتاح الفيلم يوم 20 من أكتوبر.

يُعد Killers of the Flower Moon تقييماً واقعياً لعلاقة أمريكا مع الشعوب الأصلية، كما يمثل ذروة فنية أخرى لمارتن سكورسيزي. تدور أحداث الفيلم في في عشرينيات القرن الماضي، حيث قُتل أعضاء من قبيلة أوسيدج الأمريكية الأصلية في مقاطعة أوسيدج بولاية أوكلاهوما في ظروف غامضة، بعد العثور على النفط في أراضيهم، وقرر مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الأمر.

Dune: Part Two

من المقرر إطلاق الجزء الثاني من فيلم Dune 3 في 3 من نوفمبر. الفيلم من إخراج دينيس فيلنوف، ومن بطولة تيموثي شالاميت، زندايا، ريبيكا فيرغسون، خابيير بارديم، جوش برولين، ستيلان سكارسغارد.

يتحد بول أتريدس مع تشاني وفريمن أثناء السعي للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. في مواجهة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون، يجب عليه أن يمنع مستقبلاً رهيباً لا يعرفه أحد سواه.

Napoleon

هذه الدراما التاريخية من المقرر لها أن تصل دور العرض السينمائي 22 من نوفمبر. الفيلم من إخراج ريدلي سكوت، ومن بطولة جواكين فينيكس، فانيسا كيربي، طاهر رحيم، لوديفين ساجنييه، بن مايلز.

تدور أحداث الدراما التاريخية حول الجنرال الفرنسي الشهير نابليون الذي تحول إلى إمبراطور. سيكون الفيلم بمنزلة وقائع صعود نابليون إلى السلطة، ويروي علاقته المتقلبة بزوجته جوزفين «فانيسا كيربي». تم الإبلاغ أيضاً عن أن الفيلم يحتوي على العديد من سلاسل المعارك الكبيرة.

Aquaman and the Lost Kingdom

الفيلم من إخراج جيمس وان، ومن بطولة جيسون موموا، آمبر هيرد، باتريك ويلسون، يحيى عبد المتين الثاني، تيمويرا موريسون. ومن المقرر عرضه في 25 من ديسمبر.

يعود جيمس وان إلى كرسي المخرج مرة أخرى في عالم أتلانتس والبطل الخارق أكوامان «جيسون موموا»، الذي ستنضم إليه آمبر هيرد «ميرا» وباتريك ويلسون «خبير المحيط» ويحيى عبد المتين الثاني « بلاك مانتا». يصبح على أكوامان إنقاذ أتلانتس من الدمار، حينما تتفشى قوة قديمة تهدد كل شيء.