أمريكي ينهي حياة طفلة جاره بسبب سكوتر‎

أقدم رجل يقطن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية على قتل طفلة جاره بسبب انزعاجه من لعبها بدراجة “سكوتر”، لأنه لا يتقبل الضوضاء.

واتهم الرجل بالقتل العمد في إطلاق نار، أنهى حياة طفلة تدعى سرابي تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تركب دراجة “سكوتر” بعد إصابتها برصاصة في رأسها.

وداهمت الشرطة منزل المشتبه فيه مايكل جودمان، البالغ من العمر 43 عامًا، وأجرت مقابلات مع شهود العيان وجمعت الأدلة.

وقالت ميغان كيلي، جارة وصديقة عائلة سرابي، لصحيفة “شيكاغو صن تايمز”، إن المسلح واجه الفتاة ووالدها بشأن الضوضاء، وعندما خرج، قبل أن يطلق النار عليها، قال شيئًا عن ارتفاع صوتهم”.

وصرحت الشرطة أن المشتبه فيه أطلق النار على رأس الفتاة، وأنها نقلت إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وبعد إطلاق النار، تصدى والد سرابي للمسلح وأطلق عليه الرصاص أثناء الشجار، بحسب تقرير للشرطة. وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت كيلي إن المشتبه فيه لديه تاريخ في الشكوى من لعب الأطفال في الحي.

وتابعت: “كان يخرج فقط للصراخ والامتعاض من الضوضاء. لم يكن الأمر منطقيا، كل شخص في المجتمع سيخبره أنهم مجرد أطفال يستمتعون باللعب”.