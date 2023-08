صورة من الداخل لمنزل أغنى رجل على وجه الأرض

أعطى والتر إيزاكسون منسق الشؤون التنفيذية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لمحة عن منزل الأخير الذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار.

وكتب آيزاكسون على موقع “تويتر”، الذي غير ماسك تسميته إلى X: “في عام 2020 قرر ماسك بيع منازله الخمسة الكبرى وأن يكون مقر إقامته الأساسي في هذا المنزل المتقشف المكون من غرفتي نوم في بوكا تشيكا، تكساس، حيث يجلس على هذه الطاولة الخشبية ويجري مكالمات هاتفية”.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1

