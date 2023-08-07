أمامكم 30 يوماً .. تحذير جديد من أبل لمستخدمي آيفون

اعلنت شركة “أبل” الأميركية عن تحذير جديد لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد “iOS 17”.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية: إذا كنت تملك “iPhone 8” أو “X” ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث “iOS 17” القادم.

وجرى إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف “Apple” عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

ولن يتمكن مالكو “آيفون 8″ و”آيفون إكس” من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات، كما سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

ومن المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف أيلول/سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

وتبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز “آيفون إكس” حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر “آيفون 8” 90 دولارا و152 دولارا لجهاز “آيفون 8 بلس”.

وهواتف آيفون، ستدعم النظام الجديد لـ”آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR، آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، إضافة إلى آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، وآيفون SE.