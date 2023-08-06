علما العراق وكردستان من أعلى قمة في جبال الهيمالايا (صور)

تمكن متسلقو جبال من إقليم كردستان، من الوصول ونصب علمي العراق وكردستان فوق أعلى قمة في جبال الهيمالايا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تحقيق ثلاثة شباب من أربيل مهتمين برياضة تسلق الجبال، إنجازات عديدة على جبال كردستان وخارجها، ولديهم خبرة كبيرة في التدريب وتسلق الجبال خارج كردستان.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هؤلاء الشباب (حسين قادر، آري عثمان، نجاد كوكاز) بهذه المحاولة التاريخية لتسلق جبال الهيمالايا، وقد سموا هذا الإنجاز تحت مسمى (التسلق الكردي لكامل العراق)، حيث تم رفع علم العراق وكردستان لأول مرة بتاريخ 1/8/2023 على أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال هيمالايا ويبلغ طولها (7134) متراً، بحسب وسائل اعلام كردية.

ويعتبر نشاط تسلق الجبال هذا من أخطر مهام محاولة تسلق الجبال الكبرى، حيث يواجهون العديد من المخاطر مثل الحفر الجليدية الكبيرة وانجراف الجليد والتعب الشديد أثناء التسلق.

ويقع جبل لينين في جنوب قيرغيزستان، وهي أعلى نقطة في المنطقة، وتعتبر النقطة الأولى لسلسلة جبل شمال جبال الهيمالايا.

وسنوياً في هذا الموسم يحاول العديد من المتسلقين من جميع أنحاء العالم التسلق، لكن قلة من الناس يمكنهم النجاح بسبب صعوبة الجبال.

واستغرق الفريق أكثر من 22 يوماً لتسلق الجبل وتحقيق هذا الإنجاز، مستخدمين عدة معدات خاصة مثل أحذية الثلوج وحبال تسلق الجبال ومعدات خاصة للتسلق والنزول والخيام الليلية لتسلق الجبل.