الربح من الإنترنت.. تعرف على 5 أشياء يمكنك عملها من المنزل بدون رأس مال



الإنترنت مليء بمقالات وفيديوهات ومنشورات، عن طرق الربح من الإنترنت والعمل من المنزل، المشكلة أن الكثير من تلك المواد المنشورة، لا تكشف الحقيقة كاملة حول الربح من الإنترنت بدون رأس مال، فهو وإن كان لا يحتاج إلى رأس مال كبير أو بدون رأس مال نهائياً، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وأحياناً إلى موهبة خاصة وبعض المهارات.

فإذا كانت لديك الصبر والإصرار على إكمال الطريق إلى النهاية، مع بذل المجهود لتحصيل المعرفة والمهارات المطلوبة، فيمكنك كسب المال عبر الإنترنت. ويمكنك تجربة أحد الطرق التالية أو بعضها أو حتى جميعها بما يتناسب مع وضعك وقدرتك.

1- التسويق بالعمولة طريقة لا تحتاج إلى مهارة من أجل الربح من الإنترنت

لست بحاجة لمهارة كبيرة لدخول مجال التسويق بالعمولة أو ما يعرف ببرامج “affiliate”، الذي توفره مواقع بيع المنتجات عبر الإنترنت مثل علي بابا وأمازون وعشرات المنصات الأخرى.

الفكرة أنك تكسب عمولة عن طريق الترويج للمنتجات أو الخدمات أو العلامات التجارية المعروضة على تلك المنصات، عليك التقديم لقبولك في تلك البرامج وبمجرد قبولك، ستتلقى رابطاً خاصاً بك لمشاركته، لأي منتج معروض على تلك المنصات أو تقوم أنت باختياره.

عندما يشتري شخص ما المنتج أو الخدمة عن طريق الرابط الخاص بك، ستتلقى عمولة، ويعتمد دفع العمولة على البرنامج التابع له والمنتج الذي يتم الترويج له، على سبيل المثال المنتجات الأساسية في سوق أمازون لن تحصل منها على عمولة عالية، ولكن الترويج للخدمات الرقمية مثل استضافة الويب قد يكسبك مئات أو حتى آلاف الدولارات.

يمكنك استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل Instagram و Facebook للترويج للروابط والمنتجات وكسب المال. حاول أن تكون مبدعاً في تسويقك لتلك المنتجات وليس مجرد نسخ ولصق الروابط في التعليقات ومنشورات الآخرين بشكل عشوائي.

2- إنشاء وبيع المنتجات الرقمية

إنشاء وبيع المنتجات الرقمية يمكن أن يكون وسيلة جيدة من أجل الربح من الإنترنت. وإليك دليلاً خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء وبيع المنتجات الرقمية:

المنتجات الرقمية هي سلع غير ملموسة يتم إنشاؤها وتوزيعها إلكترونياً. يمكن أن تشمل مجموعة واسعة من العناصر، في البداية حدد ما تبرع به فعلاً وما هو المجال الذي تستطيع أن تقدم فيه شيئاً مختلفاً مثل:

*الكتب الإلكترونية حول مواضيع مختلفة (الطهي، واللياقة البدنية، وتطوير الذات، وما إلى ذلك).

*يمكنك أيضاً تقديم دورات عبر الإنترنت أو دروس في مجال أنت تبرع به مثل (تعلم اللغة، والبرمجة، والتصوير، أو أعمال الميكانيك، أو دروس في مواد مدرسية أو العزف وما إلى ذلك).

*إذا كانت لديك موهبة التصميم أو تستطيع تعلمها، يمكنك بيع قوالب تصميم مثل (شعارات، وجرافيك وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض تقديمية).

*إذا كنت تمتلك موهبة التصوير وتستطيع التقاط صور بجودة عالية واحترافية، أو فيديوهات قصيرة صامتة لمناطق أو أشياء أو مناظر طبيعية فيمكنك عرضها على حساب خاص أو موقع إلكتروني مجاني أو تعرضه على أحد المواقع التي تعرض مثل تلك المواد وتبيعها نيابة عنك مقابل نسبة من الأرباح.

*أعمال فنية رقمية أو رسوم توضيحية.

بعد أن تحدد مجالاً أو موضوعاَ تشعر بالشغف تجاهه ويوجد عليه إقبال وطلب في السوق. فكر في طريقة يمكن لمنتجك حل مشكلة أو تقديم قيمة مختلفة للزبائن المحتملين. وفي المرحلة التالية، قم بتطوير محتوى عالي الجودة لمنتجك الرقمي. وتأكد من أن محتواك قيم، منظم بشكل جيد، وسهل الفهم.

اختَر التنسيق المناسب لمنتجك الرقمي. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء كتاب إلكتروني، ستحتاج إلى تنسيقه بشكل صحيح لأجهزة مختلفة ويمكن قراءته على مختلف الأجهزة. إذا كانت دورة فيديو، قد تحتاج إلى تحرير وتنظيم مقاطع الفيديو. وفي المرحلة التالية قم بأبحاث السوق لتحديد سعر منافس ومعقول لمنتجك الرقمي. انظر إلى القيمة التي تقدمها، واستعداد جمهورك المستهدف للدفع، وأسعار المنتجات المماثلة.

بعد أن يكون كل شيء جاهزاً، يمكنك أن تعرض منتجك للبيع، ويمكن أن يكون هذا عن طريق صفحة مخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع الويب الخاص بك كأن تكون مدونة أو موقعك الشخصي.

أو يمكنك زيادة فرص وصولك بعرض منتجك الرقمي على منصة تجارة إلكترونية أو سوق إلكتروني مصمم خصوصاً للمنتجات الرقمية، والذين يقومون ببيع منتجك مقابل حصة من الأرباح مثل مواقع Gumroad، و Teachable، و Etsy، و Udemy وغيرها الكثير.

تذكر أنه لا وجود لنجاح مضمون 100% من المحاولة الأولى، وإنما لزيادة فرصة نجاح منتجك الرقمي بعد تطبيق كل هذه الخطوات ستعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك جودة منتجك، وجهودك التسويقية، والطلب على المجال الذي اخترته. من الضروري أن تظل مرناً وتكيف استراتيجياتك استناداً إلى النتائج.

3- صناعة المحتوى والحصول على رعاية ودعم مالي

التدوين وصناعة المحتوى هو طريقة أخرى تمكنك من الربح من الإنترنت بدون رأس مال والعمل من المنزل، يمكنك مشاركة تدوينات على مواقع التواصل أو مدونتك الخاصة، أو نشر فيديوهات على مواقع التواصل، أو مقاطع صوتية على منصات “البودكاست” المختلفة، حول موضوع أنت متحمس له أو على دراية به، ومشاركة أفكارك وآرائك مع الآخرين.

بعد أن يصبح لديك جمهور لا بأس به، يمكنك تحقيق الدخل عن طريق عرض الإعلانات على محتواك عن طريق المواقع نفسها التي توفر أرباح، أو التواصل مع الشركات وصفحات بيع المنتجات والترويج للمنتجات الخاصة بهم مقابل مبلغ من المال، أو بيع المنتجات أو الخدمات الخاصة بك، وما إلى ذلك. يمكنك استخدام منصات مجانية مثل مواقع التواصل المختلفة مجاناً.

4- مراجعة التطبيقات والمواقع

هناك طريقة أخرى لكسب المال عبر الإنترنت دون رأس مال هي مراجعة مواقع الويب والتطبيقات للحصول على المال.

تقدم بعض الشركات مدفوعات للأفراد ومنتجات مجانية لترك شهادات على مواقعهم. الشركات الأخرى تدفع للناس لفحص جودة وأداء موقعهم على الإنترنت.

عند مراجعة مواقع الويب، ستفحص عادةً وظائف الموقع ومدى سرعة تحميله. يعتمد المبلغ الذي تكسبه على السوق الذي تعمل به وطرق الاختبار التي تستخدمها. في معظم الحالات، ستكسب المزيد إذا كنت على استعداد لإجراء جلسات اختبار فردية مع العملاء عبر الفيديو.

فيما يلي بعض المواقع التي يمكنك الانضمام إليها:

UserTesting للتطبيق، وموقع الويب، واختبار تجربة المستخدم.

TryMyUI للاختبار القائم على الاستبيان والانطباع.

Testbirds لاختبار المنتجات الرقمية والمتجر وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

لا تطلب منك أي من هذه الشركات دفع رسوم تسجيل، حتى تتمكن من البدء في مراجعة مواقع الويب وكسب المال دون أي استثمار.

5- العمل الحر على الإنترنت

يعتبر هذا الخيار الأصعب ويحتاج إلى مهارات خاصة مثل التصميم و”الجرافيك” ومونتاج الفيديوهات، ولكنه يحقق العائد المادي الأكبر من بين كل ما سبق، وهناك أمور عليك الانتباه لها إذا كنت تريد العمل عن بعد:

1- أنت تحتاج إلى موقع ويب أو حسابات على مواقع التواصل تعرض عليها أعمالك السابقة والمشاريع التي نفذتها.

2- إذا لم تكن لديك خبرة أو مشاريع سابقة وترغب في عرض موهبتك، فقد يكون من الضروري تقديم عينة من عملك مجاناً؛ لتحصل على السمعة الكافية التي تثبت أنه يجب أن يتم الدفع لك مقابل المشاريع المكتملة.

3- تحتاج حساباً مصرفياً أو حساب محفظة ويب أو طريقة دفع إلكتروني يمكنك من خلالها تسلم مستحقاتك المالية.

فإذا أتممت تلك الشروط الـ3، فإليك قائمة بأفضل المواقع التي توفر عروض العمل على الإنترنت بشكل مستقل:

1. Fiverr: العمل على الإنترنت بكل سهولة.

2. خمسات: موقع عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة.

3- مستقل: لإنجاز العمل عن بعد.

4- freelancer أكبر سوق للعمل الحر في العالم.

5- Upwork لأصحاب العمل المستقل.