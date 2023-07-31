بعد خطوبة استمرت 19 عاماً.. ميشيل يو وجيان تودت يحتفلان بزفافهما

بعد طول انتظار، احتفلت الفنانة الماليزية ميشيل يو، بزواجها من سائق الرالي المنتج جيان تودت، في مدينة جنيف السويسرية.

وأتمت ميشيل يو، (60 عامًا)، زواجها من جيان تودت، (77 عامًا)، بعد 19 عاماً كاملة من خطبتهما.

واقتصر حفل الزفاف على المقربين والأصدقاء، وأطلت النجمة الماليزية فيه بفستان بسيط أبيض اللون.

واحتفى المقربون من العروسين بزواج الثنائي، فشارك سائق سباقات السيارات فيليب ماسا، مجموعة صور عبر “إنستغرام”، وجه فيها رسالة ل‍ميشيل يو وجيان تودت: “زواج سعيد.. أحبكما كثيرًا”.