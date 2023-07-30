بعد “فعل مشين” مع راكبتين.. مسافر ثمل يضع شركة طيران في ورطة

باتت شركة طيران “دلتا” الأميركية ملاحقة قضائيا وقد تكون مجبرة على دفع تعويض ضخم، بسبب سلوك مشين لمسافر على متن إحدى رحلاتها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فتاة تبلغ من العمر (16 عاما) وأمها رفعتا دعوى على الشركة، تقولان فيها إنهما تعرضتا لتحرش من مسافر بينما كانا على متن إحدى رحلات “دلتا”.

وتفيد الدعوى بأن التحرش حصل على متن طائرة أقلعت من نيويورك صوب العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت الأم وابنتها إن التحرش تم من طرف مسافر مخمور، بعدما شرب 11 كأسا من الكحول.

ورغم توسل المرأتين لمضيفات الطيران بالتوقف عن منح الرجل الثمل مزيدا من الكحول، فإن مطالبهما قوبلت بـ”تجاهل صارخ” من الطاقم.

وقالتا إن المضيفات واصلن منحه كؤوس الكحول، مع أنه بدا ثملا للغاية.

ولم تتجاوب إحدى مضيفات الطيران في البداية مع شكوى الأم من تعرض ابنتها للتحرش، واكتفت بمطالبتها بـ”الصبر”.

وبحسب الدعوى، لم يتوقف تحرش الرجل عند الابنة، بل طال الأم أيضا.

وعقب هبوط الطائرة في أثينا، سمح للمسافر الثمل بمغادرتها بكل بساطة بدلا من احتجازه لدى الشرطة.

وطالبت الأم وابنتها بالحصول على تعويض مالي قدره مليونا دولار.

رد الشركة

قال متحدث باسم الشركة إنه لا يوجد لديها الآن تعليق على الواقعة التي لا تزال بيد القضاء.

أضاف أن الشركة لا تتسامح أبدا مع أي سلوك غير لائق يصدر من مسافر تجاه آخر على متن رحلاتها.