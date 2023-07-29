4.9 ملايين سيارة.. مبيعات شركة تويوتا في النصف الأول 2023

أعلنت تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، إن مبيعاتها زادت 5.1% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، وعلى وجه الخصوص، الطلب القوي في اليابان.

وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2% لتصل إلى 878 ألفا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7% إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة وإنخفضت المبيعات في آسيا نصفا بالمئة إلى حوالي 1.5 مليون وحدة.

كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو خمسة آلاف بيعت في الصين، مضيفتا، إن مبيعات الشركة سجلت في الصين خلال يونيو الماضي أول إنخفاض شهري لها في ثلاثة أشهر، حيث انخفضت بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 174،548 سيارة.

وانخفضت مبيعات الصين بنسبة 2.8% في الفترة من يناير إلى يونيو.

نمت المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية الهجينة بنسبة 37.6% على أساس سنوي لتصل إلى 292،131 وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي عدد السيارات المباعة في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.