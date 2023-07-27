ياباني يحصل على تعويض من عمله بعد “كشف ميوله الجنسية”!

اعتبِر رجل ياباني أصيب بمرض نفسي بعد أن وصفه رئيسه في شركة تأمين بأنه مثلي الجنس، مؤهلاً للحصول على التعويض العمالي، في ما يُعتقد أنه أول حالة من هذا القبيل في البلاد.

أعلنت النبأ مجموعة دعم الرجل الذي لم يذكر اسمه في مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين.

وكان قد قرر مكتب معايير العمل العام الماضي أن المرض النفسي عند الشاب كان بسبب “فعل أو كشف المثلية الجنسية كشكل من أشكال مضايقات السلطة”، ما يثبت صحة المطالبة بالتعويض. واقترحت مجموعة الدعم أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على مرض ناجم عن الكشف عن المثلية الجنسية على أنه مرتبط بمسألة التوظيف في اليابان.

وكانت شركة التأمين قد توصلت بالفعل إلى تسوية من خارج المحكمة مع موظفها السابق في عام 2020، واعترفت بالخطأ، وبمسؤوليتها عن مرضه العقلي، ووعدت بتثقيف موظفيها لمنع تكرار الحادثة مرة أخرى.

ومع ذلك، اختار الرجل متابعة دعوى التعويض العمالي، قائلا يوم الاثنين إنه لو التزم الصمت، لكان قد تغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأشاد بقرار مجلس معايير العمل وحث ضحايا مثل هذه الممارسات الآخرين على طلب المساعدة من السلطات.

وقد أخبر الرجل، بعد شهر واحد فقط من انضمامه إلى وكالة تأمين في طوكيو في عام 2019، صاحب العمل أنه يعيش مع شريك ذكر، مؤكدا أن المعلومات يجب أن تظل سرية حتى يتمكن من إخبار زملائه عندما يشعر بالراحة عند القيام بذلك.

واكتشف بعد عدة أشهر خلال حفل مغادرة زميلته في العمل أنها علمت أنه مثلي الجنس – من رئيسه.

وضحك المدير على الأمر عند مواجهته، موضحا أنه “يعتقد أنه لا توجد مشكلة في إخبار شخص واحد بذلك”.

ومع ذلك، فقد الرجل الثقة في رئيسه وشُخصت حالته لاحقا بأنها مرض عقلي. وأخذ إجازة وترك الوظيفة في نهاية المطاف بعد عامين.

وأصدرت Toshima Ward في طوكيو، حيث تقع شركة التأمين، قانونا يحظر الكشف عن الميول الجنسية للأشخاص وهويتهم الجنسية دون موافقتهم في عام 2019.

وواجه حوالي 25٪ من اليابانيين المثليين مسألة الكشف عن انتمائهم إلى المثلية الجنسية، وفقا لمسح أجرته وكالة أنباء Kyodo.

المصدر: RT